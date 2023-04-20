Скандальную певицу Темникову 'отменили' на РосТВ: что она говорила о Путине, войне и как ей 'помог' Зеленский

Российская певица Елена Темникова стала нежелательной персоной на РосТВ после того, как осудила войну в Украине. В частности, упоминание о ней вырезано из документального фильма о "Фабрике звезд". Зрители говорят, что это связано именно с публичной проукраинской позицией скандальной артистки.

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Следует отметить, что в Украине Темникову также недолюбливают из-за ее восторженных комментариев в адрес диктатора Владимира Путина. OBOZREVATEL решил вспомнить, чем "прославилась" звезда и какова позиция у нее сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка в 2003 году участвовала в шоу "Фабрика звезд-2", где заняла третье место. После этого она стала солисткой группы Serebro, а в 2014 году начала сольную карьеру. Фанаты россиянки заметили, что в документальном фильме о проекте все упоминания о Темниковой вырезали, а в комментариях заметили, что причиной могла стать ее позиция.

После полномасштабного нападения РФ на Украину певица написала: "Я и все мои друзья категорически против войны и нападения. У меня в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. И мне больно, горько и очень стыдно за то, что происходит сейчас. Русский народ всегда за мир. Нет войне! Мы не хотим войны".

Позже 24 февраля 2022 года она удалила свое сообщение и начала игнорировать геноцид украинцев. Россияне заметили, что Темникова исчезла из инфопространства, а пропагандисты утверждали, что она переехала в Португалию.

Как известно, 5 лет назад певица называла себя "советской" и заявляла, что обожает российское правительство. Ей очень нравились действия диктатора Путина и его пособника Медведева. После этого она планировала выступления в Украине, куда, как позже выяснилось, беспрепятственно попала.

В 2019 году артистка выступила в Одессе и откровенно похвасталась, что в этом ей "помогло" украинское правительство.

"Все получилось. Все хорошо. Столько людей помогали. Я так понимаю, что и президент Украины тоже какую-то хорошую часть сделал", – сказала Темникова о президенте Зеленском.

Как писал OBOZREVATEL, в том же году Темникова кичилась фотографиями из Киева. Остановилась она тогда в роскошном отеле Hilton на бульваре Шевченко.

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