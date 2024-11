Скандального рэпера Канье Веста обвинили в сексуальном насилии: душил до потери сознания

Участница шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Энн подала в суд на скандального рэпера Канье Веста за то, что он якобы душил ее и засовывал пальцы в горло во время съемок клипа La Roux "In for the Kill" в 2010 году. В иске, поданном в федеральный суд Нью-Йорка, звезда обвинила 47-летнего артиста в сексуальном насилии.

Видео дня

В документе, полученном медиа, сообщает People, говорится, что Энн работала актрисой второго плана для видео и была одета лишь в "откровенное белье", когда Вест указал на нее съемочной группе и попросил "дать ему азиатскую девушку". Модель утверждала, что ответила Канье: "На мне не очень много одежды", на что он якобы заметил: "Именно поэтому я выбрал тебя", и она вспоминает, как он приказал другим актерам второго плана покинуть комнату.

Впоследствии рэпер начал устраивать "собственное шоу", совершая сексуальное насилие, имитируя непристойные движения и звуки. "На камеру ответчик Вест начал душить истицу одной рукой. Затем он обхватил другой рукой ее шею и продолжил душить ее обеими руками, – говорится в иске. – Затем он запихнул несколько пальцев ей в горло, непрерывно двигая ими туда-сюда, и заткнул ей рот кляпом". В процессе сам исполнитель заявлял, что "это искусство".

"Ей было тяжело дышать и она чувствовала, что временно потеряла сознание. Когда ответчик Вест решил, что он закончил с ней, ее лицо было покрыто слюной и размазанным макияжем", – написано в документе. Universal Music Group (UMG) также названа соответчиком по делу, поскольку Энн утверждает, что компания "не провела расследование" инцидента. В иске отмечено, что "гендерные, ненавистнические и оскорбительные скандалы Веста были брендом, который был слишком выгоден для ответчика Universal Music, чтобы вмешаться, несмотря на его противоправное поведение".

