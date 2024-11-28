Скандал вокруг 'Холостяка 13': участница оправдалась за фото с россиянками и спровоцировала дискуссию в сети

Модель Елизавета Луцюк, участница романтического реалити-шоу "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, прокомментировала скандал с российскими подругами, который недавно разгорелся в сети. Одна из зрительниц проекта нашла доказательства того, что девушка, которая покинула проект в 4 эпизоде, поддерживает дружеские отношения с моделями из России. Совместные фотографии девушек датированы 2023 годом.

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Луцюк записала видео в TikTok, где попыталась оправдаться перед поклонниками реалити. "Последние два дня ко мне находят много обращений по поводу поста человека, который утверждает, что якобы меня знает. Но о существовании ее я узнала только вчера, благодаря моим подписчикам, которые пролили свет на ситуацию и объяснили, кто это вообще", – сказала модель.

По словам Елизаветы, девушка, которая "обвинила" ее в дружбе с россиянами якобы давняя подписчица модели, которая даже просила участницу "Холостяка" о сотрудничестве. Как считает автор ролика, пользовательница затаила на Луцюк обиду, а мотивы "слива" модель не понимает.

"С 2021 года я жила в Турции и работала там по модельному контракту, – рассказала инфлюенсер. – И модель не знает и не выбирает, с кем она в команде будет работать, ведь это полностью интернациональный коллектив... Я бы даже рядом не стояла с людьми, которые бы поддерживали агрессию против Украины. И, кстати, все люди из разных стран, которых я встречала на съемках, максимально поддерживали нас, украинцев, и помогали, чем могли".

Впоследствии девушка вернулась на Родину. "В моих соцсетях вы не найдете ни одного лайка или репоста контента, который поддерживает войну против Украины. В чем моя позиция? Я продвигаю украинскую культуру моделинга вперед", – добавила Елизавета.

Однако не всем объяснения Луцюк показались убедительными. В комментариях под роликом разгорелась настоящая дискуссия:

"Да, а зачем было выкладывать фото с российскими моделями тогда? Неважно, поддерживают ли они войну или нет, хороших россиян не существует и транслировать дружбу с ними – это не ок".

"Вам ок дружить с русскими и идти на проект, где главный герой ветеран войны? Я вот искренне хочу понять, потому что мне это в голове не укладывается".

"Схема стара как мир – дискредитировать не слова обидчика, а самого обидчика".

"Ты постила stories с русскими в 23-м году, когда уже была полномасштабная война. И это выглядело как тусовка, а не работа".

"Тогда что можете сказать об активных лайках на недавних постах этих же "моделей"? Одна из них, кстати, активно отдыхает в оккупированном Крыму".

"А при чем здесь работать с кем-то и постить дружеские фотки с россиянами?"

"Видео-объяснение почему-то состоит из перекидывания стрелок на того, кто вас разоблачил, вместо действительно объяснений. Догадайтесь почему – потому что нечего объяснять".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как вокруг "Холостяка 13" разгорелся громкий скандал из-за участницы, которая дружит с россиянками. Все подробности – в нашем материале.

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