Сильвестр Сталлоне обнародовал редкое фото с женой, младшей на 22 года

Популярный американский актер 75-летний Сильвестр Сталлоне поделился с поклонниками редким снимком, на котором показал свою супругу – американскую модель и актрису Дженнифер Флавин. Знаменитость поздравил возлюбленную с 53-летием.

В кадре пара позировала в ярких нарядах. Соответствующее фото Сталлоне опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке популярный актер позировал в темно-синей клетчатой рубашке, а его жена Дженнифер – в ярком красном платье со цветочным принтом. Стоит отметить, что возлюбленная Сталлоне младше него на 22 года. У пары есть три дочери: София, Систин и Скарлет.

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"С Днем Рождения, Дженнифер! Замечательная жена и мама! Мы любим тебя", – подписал фото знаменитость.

К слову, актер женился на Дженнифер в мае 1997 года.

Коротко о знаменитости:

Сильвестр Сталлоне – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега", к первым трем из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

У Сталлоне также есть два старших сына от первого брака с актрисой Сашей Зак: Сейдж (он умер в 2012 году) и Серджо, страдающий аутизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сильвестр Сталлоне поделился с поклонниками снимком, на котором позировал вместе со своими взрослыми дочерями. Девушки были одеты в стильные платья, а сам знаменитость – в джинсах и футболке.