'Схватила дочь за руку и швырнула': актриса Светлицкая пожаловалась на агрессивную россиянку в Турции

Популярная украинская актриса театра и кино Елена Светлицкая вместе с дочками – Верой и Марией – отправилась на отдых в Турцию. Там артистка столкнулась с неприятной ситуацией, в которой фигурировала неадекватная россиянка.

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Гражданка страны-террористки схватила трехлетнюю дочь знаменитости за руку в лифте и толкнула ее. Светлицкая терпеть такое невежества не стала. О конфликте с россиянкой она рассказала в InstaStories.

"Заходим мы с детьми в лифт, куда в последнюю секунду врывается какая-то женщина, назовем ее пока так. Маша всегда нажимает на кнопки лифта, потому что она ребенок и это ей нравится. И эта, не знаю, даже как ее назвать, хватает ее за руку и так просто швыряет. Я говорю: "А чего вы трогаете моего ребенка?", а она отвечает: "За детьми своими следите". Я ей сказала, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность. Она доехала до своего этажа и вылетела. Идем жаловаться на ресепшн, потому что я такого отношения к своим детям терпеть не буду", – поделилась актриса.

Звезда сериалов "Сдается домик у моря" и "Любимая учительница" знает, что вызвало у недоброжелательницы всплеск агрессии – украинка говорила с детьми на родном языке, что точно услышала россиянка.

"Знаете, почему она это сделала? Потому что сразу услышала украинский язык. Она нервная уже такая была. У Веры еще были бусы сине-желтые. Боже, как они нас ненавидят просто, вы даже не представляете", – прокомментировала Светлицкая.

Актриса пожаловалась на поведение неадекватной женщины и ждет реакции от администрации отеля. А вот устраивать громкий скандал с самой россиянкой знаменитость не стала, чтобы не опускаться до ее уровня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Светлицкая высмеяла русскоязычных украинцев. Звезда привела пример на беженцах, которые усердно изучают язык стран, в которых нашли убежище из-за войны РФ. Артистка призвала учить родной язык.

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