Шоу 'Маска': украинцы поспорили в сети из-за выбывшего Буйвола

В субботу, 16 января, состоялась премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина". В первом выпуске проект покинул участник в костюме Буйвола, из-за которого украинцы поспорили в сети.

Так, в социальной сети Facebook юзеры предположили, кто же мог из украинских знаменитостей скрываться под образом Буйвола. Некоторые пользователи сети заявили, что это мог быть рэпер Потап. Другие же были уверенны, что под маской скрывается певец Олег Винник. Были и те, кто утверждал, что под образом Буйвола таится артист Макс Барских.

"А что тут узнавать? С этой маской уже давно нет никакой интриги. Буйвол – однозначно Винник. И маску снимает так как плюсы уже его заждались", "Под маской буйвола – Потап", "Буйвол – Макс Барских", – писали украинцы в Facebook.

Стоит отметить, что в шоу "Маска" в первом выпуске телезрители познакомились с восьмью звездными участниками, каждый из которых исполнил популярные песни в оригинальных образах – судьям шоу и зрителям нужно было угадать, кто за ними скрывается.

Предлагаем шоу "Маска" первый выпуск смотреть онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Маска" представили нового героя – легендарного черного льва.Так, мнения людей, кто же скрывается под костюмом, разделились.