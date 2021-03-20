Шоу 'Маска': где смотреть девятый выпуск

В субботу, 20 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" покажут девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Зрителей ожидает множество сюрпризов.

Так, ведущий Владимир Остапчук появится в образе миллионерши донны Розы из известной киноленты "Здравствуйте, я ваша тетя!". OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В новом выпуске на одной сцене встретятся восемь самых сильных масок знаменитого шоу. Зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, эпатажного Сома, веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, невероятно милого Циклопа и веселого Жабеня.

В девятом выпуске проекта на сцену выйдет загадочный герой – изысканный Ворон, который станет суперзвездным гостем "Маски".

Кроме того, Ворон исполнит известный хит "Юра, прости" группы "НеАнгелы" и еще больше запутает детективов, ведь до конца не будет понятно, кто прячется под костюмом – мужчина или женщина.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" прошел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.