Шоу "Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в девятом выпуске

В пятницу, 30 апреля, на телеканале СТБ показали девятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).

Мужчина объяснил свое решение тем, что ему не хватило искренности со стороны девушки, ведь она каждый раз рассказывала о себе разную информацию. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не понимаю, зачем улыбаться если ничего не чувствуешь. И зачем все эти поступки, если нет симпатии? Для меня любовь – дорога двоих людей, понимаешь? И мне больно, потому что у меня были к тебе чувства", – сказал на прощание Михаил.

Когда экс-участница уже села в машину, чтобы уехать домой, она призналась, что полюбила "холостяка", однако он об этом уже не узнает.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". Он сходил на индивидуальные свидания со всеми девушками, кроме Розали.