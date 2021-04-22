Шоптенко призналась, что ее домогался взрослый мужчина в 15 лет

Известный украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко рассказала, что в 15 лет в метро взрослый мужчина трогал ее и не стеснялся делать это на публике.

Знаменитость отметила, что тогда ей удалось убежать, потому что она знала, что это не нормально, но при этом боялась сказать кому-то о ситуации. Соответствующий пост Шоптенко опубликовала на странице в Instagram.

По словам танцовщицы, сейчас у нее большой арсенал возможностей противодействовать таким "трогателям". Хореограф заявила, что на сегодняшний день она бы не ушла "в стыде в другой конец вагона, а сделала бы все, чтобы усатый дядя запомнил их встречу".

"Потому что это не флирт, не повод улыбаться, это не "прикольно" и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя. Я очень хочу, чтобы эта история перестала быть банальной и просто привычной, а стала чем-то из ряда вон выходящим. Любые приставания, озорные шлепки или легкие поглаживания без согласия двух сторон – это не флирт, а домогательство!" – подытожила Шоптенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская актриса 22-летняя Елизавета Василенко, которая известна своей ролью в сериале "Школа", заявила, что в 17 лет ее изнасиловал взрослый мужчина. Это произошло в Москве на дне рождении девочки-эскортницы, с которой звезда жила в одной квартире.