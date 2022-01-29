Шон Пенн заявил о феминизации мужчин: в этом виноваты 'гены трусости'

Голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн заявил о феминизации мужчин и раскритиковал таких представителей сильного пола. Он упомянул о "генах трусости", которые вынуждают их надевать юбки вместо джинсов.

О своих взглядах на мужественность кинозвезда рассказал в интервью The Independent. Также он поделился, что в его жизни есть сильные женщины.

"Я думаю, что мужчины, стали довольно феминизированными. В моей жизни есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как нечто угнетающее. Мне кажется, что есть гены трусости, которые заставляют (представителей сильного пола - ред.)отказываться от джинсов и надевать юбки", – сказал Пенн.

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Между тем, рядом с 61-летним актером сидела его дочь Дилан. Услышав эти слова, она промолчала и начала "смотреть вникуда".

Коротко о знаменитости:

Шон Пенн – 61-летний американский актер и кинорежиссер, родом из штата Калифорния. Лауреат премий "Оскар" в 2004 году за роль в фильме "Таинственная река" и в 2009 году за роль в "Гарви Милк". Получил также "Золотой глобус" и "Каннскую пальмовую ветвь" и многие другие награды. Недавно женился на австралийской актрисе Лейле Джордж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Пенн посетил Украину и побывал на Донбассе. Звезда общался с украинскими военными.