'Шок в суде': Инна Мирошниченко официально удочерила 8-летнюю Ангелину и рассказала, кто был против этого

Украинская блоггер Инна Мирошниченко рассказала аудитории, что после долгого судебного процесса, официально удочерила 8-летнюю Ангелину. Адвокат призналась, что впервые в жизни столкнулась с ситуацией, когда присяжная была против удовлетворения заявления.

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Жена Тимура Мирошниченко отметила: их семья увеличилась еще на одного человека в очень символическую дату – День усыновления. Волнующей новостью она поделилась в своем Instagram.

"Это мы в суде. В День усыновления слушаем дело об удочерении мной Ангелины. У меня такое впервые в жизни. Шок в суде. Присяжная против удовлетворения заявления", – написала блоггер в соцсетях.

По словам Инны Мирошниченко, слушание прошло в очень стрессовых условиях. Официальная процедура проходила с участием председательствующего судьи и двух присяжных. Адвокат объяснила, что при таких обстоятельствах должно быть хотя бы 2 голоса "За", чтобы она получила опеку над ребенком. Окончательное решение представители правовой системы принимали в совещательной комнате.

В конце концов, Инна Мирошниченко стала мамой 8-летней девочки. Женщина опубликовала щемящее семейное фото с улыбающимися детьми: кровными Мией и Марком и усыновленными Марселем и Ангелиной.

"В День семьи мы впервые увидели твою анкету. А сегодня, в День усыновления, ты официально стала Мирошниченко! Ангелина Тимуровна Мирошниченко", – отметила блогерша.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Мирошниченко показала новые видео с приемными детьми и призналась, почему дочь плачет.

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