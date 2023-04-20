Сходство впечатляет: 5 современных знаменитостей, которые как две капли воды со звездами старого Голливуда. Фото

Голливуд всегда являлся источником вдохновения для многих. Икон стиля и красоты прошлого века считали образцами для подражания. Но есть люди, которые в XXI веке стали достойной заменой легендарных фигур прошлого. Речь идет не только о невероятном сходстве во внешних данных, но и талантливости и утонченном вкусе в одежде.

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Кто эти современные "двойники"? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кларк Гейбл и Джордж Клуни

Голливудский актер и секс-символ 40-х годов Кларк Гейбл, наиболее известный ролью Рета Батлера в киноэпопее "Унесенные ветром", в XXI веке имеет свою "копию". Это Джордж Клуни, популярный актер, режиссер, продюсер и сценарист. Ему удалось снискать не меньшую мировую славу, чем "двойник" из прошлого. Не так давно звезде даже предлагали появиться на экране в образе Гейбла, но тот отказался.

2. Джеймс Дин и Джеймс Франко

Американский киноактер Джеймс Дин благодаря фильму Николаса Рэя "Бунтарь без причины" и роли типичного ловеласа и проблемного старшеклассника-разбойника стал кумиром американской молодежи 50-х годов. Подобное актерское амплуа имеет и его современный "двойник" Джеймс Франко – актер, режиссер, сценарист, продюсер и художник. Правда, когда Франко отрастил бороду и усы, визуальное сходство с Дином стало минимальным. Возможно, знаменитости надоели постоянные сравнения.

3. Мик Джаггер и Гарри Стайлс

Английский рок-музыкант, актер, продюсер и вокалист группы "The Rolling Stones" Мик Джаггер – живая легенда. Он в свои 79 лет до сих пор собирает полные залы. Мужчине даже посчастливилось "пересечься" в одном времени со своей копией. Мик хорошо знаком с новой звездой – британским певцом и композитором Гарри Стайлсом.

4. Одри Хепберн и Лили Коллинз

Американская актриса и фотомодель Одри Хепберн была одной из самых стильных знаменитостей своего времени. Все это благодаря врожденному вкусу в одежде и идеям французского модельера Юбера де Живанши. Современный "двойник" Одри, американская актриса и модель Лили Коллинз также стала известна благодаря актерскому таланту и удивительным образам. К примеру, ее персонажем в телесериале "Эмили в Париже" вдохновляются девушки во всем мире, чтобы создавать яркие аутфиты.

5. Фред Астер и Венсан Кассель

Американский танцор, хореограф и киноактер Фред Астер и французский актер Венсан Кассель на некоторых из снимков выглядят как братья. Хотя генетически их ничего не связывает. Да и актерские амплуа у них совсем разные: первый играл чувственных персонажей, а второй – преступников и "плохих" парней.

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