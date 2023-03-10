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Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Виктория Ряполова
Люди
3 минуты
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Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Кто не мечтал иметь брата или сестру-близнеца, которые могли бы ходить на свидания, разыгрывать друзей и помогать в тяжелых жизненных ситуациях? Некоторым актерам очень повезло, ведь родственники, которые похожи на них, как две капли воды, даже подменяли их в культовых кинолентах.

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OBOZREVATEL расскажет, как сложилась судьба близнецов таких известных знаменитостей как Ева Грин, Вин Дизель, Рами Малек. Также мы покажем, как они выглядели в юном возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Актрисы, модели и певицы Мэри-Кейт и Эшли Олсен являются одними из самых известных звездных близнецов. Они родились 13 июня 1986 года в Калифорнии. Кинодебют девушек состоялся, когда им было всего 9 месяцев. Их огромный успех в сериале "Полный дом" привел к созданию компании Dualstar в 1993 году. Фирма занималась продюсированием фильмов с участием знаменитостей в главных ролях, а также продажей именных предметов, таких как косметики и одежды. На свой 18-й день рождения девушки присоединились к совету директоров Dualstar Entertainment Group.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Сами и Рами Малек

Мало кто знает, что американский актер египетского происхождения Рами Малек, который стал еще более популярным благодаря роли в фильме "Богемская рапсодия", имеет брата-близнеца Сами. В отличие от близкого человека, Сами не связан с шоу-бизнесом и работает учителем английского языка. Иногда он появляется на светских мероприятиях вместе со своим братом-звездой.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Дилан и Коул Спраус

И Дилан, и Коул связали свою жизнь с кинематографом. Братья очень рано начали свою карьеру, сперва они снимались в рекламе, после – в телевизионных сериалах и фильмах. Они всегда появлялись в лентах вместе, даже играли одну роль на двоих. Актеры родились в итальянском городе Ареццо, где их родители преподавали английский язык в Тоскане. Коул был назван в честь американского джазового певца и пианиста Ната Кинга Коула, а Дилан – в честь валлийского поэта и писателя Дилана Томаса.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Ева и Джой Грин

Французская актриса Ева Грин, известная по фильмам "Дом странных детей мисс Перегрин", "Царство небесное", "Казино "Рояль", имеет сестру-близнеца Джой. Она стремилась стать актрисой, но повторить успех Евы девушке не удалось. Джой получила профессию адвоката и вместе с мужем разводит лошадей.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Линда и Лесли Хэмилтон

Американская актриса Линда Хэмилтон, которая сыграла роль Сары Коннор в серии фильмов "Терминатор", имела сестру-близнеца Лесли. Как утверждается, она иногда заменяла звездную родственницу в некоторых эпизодах культового боевика. Сама Лесли не захотела связывать свою жизнь с кинематографом и поступила в медицинский университет. В 2020 году сестра Линды Хэмилтон умерла.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Вин Дизель и Пол Винсент

18 июля 1967 года в Калифорнии родились Марк Винсент (Вин Дизель) и его брат-близнец Пол. В 1970 году у Вина Дизеля появилось стремление к актерской профессии, он едва ли не принял участие в выступлении труппы во время посещения цирка. Пол, в отличие от звездного родственника, занимается продюсированием.

Шесть знаменитостей-близнецов, которые покорили Голливуд. Фото в детстве и сейчас

Недавно OBOZREVATEL писал, кто из знаменитых актеров Голливуда изменился так, что их не узнают преданные кумиры. Некоторые из них увлеклись пластикой, на других повлиял алкоголь, наркотики или спорт. Подробнее – в нашем материале.

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