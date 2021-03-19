Шэрон Стоун заявила, что ее обманом заставили снять белье в "Основном инстинкте"

Известная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун призналась, что дала пощечину режиссеру "Основного инстинкта" из-за того, что ее обманом заставили снять белье.

Речь идет о сцене, когда главная героиня приходит в полицию, чтобы дать показания. Она закидывает ногу на ногу, при этом на ней нет нижнего белья. По словам знаменитости, участники съемочной команды попросили ее снять трусы. Они объяснили такую необходимость тем, что белый цвет белья может засветить пленку, пишет Вuzzfeed.

Увидев сцену на экране, звезда заметила, что видно ее половые органы. Первое, что она сделала после этого – ударила Пола Верховена, а затем обратилась за помощью к своим адвокатам.

После разбирательств с режиссером скандальной картины Стоун в итоге согласилась оставить этот эпизод.

"В конце концов, я решила, что так будет лучше для фильма", – резюмировала актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шэрон Стоун обнажилась для Playboy ради роли в "Основном инстинкте". Звезда считала, что эта роль создана для нее, поэтому она сделала все, чтобы получить ее.