Шэрон Стоун, Эштон Катчер, Сальма Хайек и другие: пять знаменитостей, которые страдают от неизлечимых болезней

Всемирно известные персоны, какими бы состояниями и влиянием не владели, являются простыми смертными, а потому не застрахованы от проблем со здоровьем. Многие звезды страдают от неизлечимых болезней и служат примером для своих фанатов, демонстрируя, что путь к успеху и славе бывает крайне тернистым, но нет ничего невозможного.

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Некоторым знаменитостям поставили неутешительные диагнозы еще в детстве, а другие узнали о своем недуге уже на пике популярности. О разных случаях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Шэрон Стоун

Мало кто знает, но практически всю свою жизнь актриса провела на диете. И дело не в желании обладать суперстройной фигурой, а в диабете первого типа. Знаменитость регулярно получает дозы инсулина, правильно питается и занимается спортом, чтобы не ухудшать свое состояние, ведь в добавок у звезды "Основного инстинкта" астма и перенесенный инсульт.

Эштон Кутчер

В августе 2022-го актер впервые рассказал, что два года назад у него диагностировали редкую форму васкулита. Это аутоиммунное заболевание могло полностью лишить Кутчера слуха, зрения и даже способности ходить. Звезда сериалов "Шоу 70-х", "Два с половиной человека", фильмов "Однажды в Вегасе", "Эффект бабочки" и других признался, что рассматривал худшие варианты развития событий и сейчас считает себя счастливчиком, поскольку выжил. Заболевание, с которым столкнулся 45-летний кинематографист, связано с воспалением и разрушением стенок кровеносных сосудов.

Сальма Хайек

Актриса борется с диабетом второго типа. Болезнь ее настигла в 2007 году, когда звезда была беременна. Кстати, заработала диабет во время вынашивания ребенка и Анджелина Джоли. Что касается Хайек, то после родов болезнь начала отступать, однако актриса все еще остается в зоне риска, поэтому ведет здоровый образ жизни.

Леди Гага

Певица и актриса рассказала поклонникам о своей неизлечимой болезни в 2016 году, когда в очередной раз попала в больницу. У поп-дивы обострилась волчанка. Это системное аутоиммунное заболевание, поражающее соединительные ткани. Гагу преследуют хроническая усталость, сильнейшие мышечные боли, резкая смена температуры тела и сыпь на щеках. Отметим, с таким же недугом борется ее коллега Селена Гомес.

Майли Сайрус

Певица страдает тахикардией – состоянием, при котором сердце бьется быстрее, чем обычно. Исполнительница хитов Flowers, Wrecking Ball и других долгие годы не рассказывала о болезни, однако вскоре ей надоело выслушивать претензии от некоторых фанатов касательно своего "слишком импульсивного поведения". Тогда-то Сайрус и сообщила, что еще в юном возрасте у нее обнаружили эту особую форму сердечной патологии.

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