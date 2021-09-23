Шейк, Ратаковски, Хадид и другие модели засветились на одном из самых ожидаемых шоу-показов. Фото

В Лос-Анджелесе состоялась премьера шоу-показа Savage x Fenty американской певицы Рианны. На мероприятии в эффектных нарядах появилось множество знаменитостей.

Среди них – Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Ирина Шейк и другие. Подробней о том, как выглядели голливудские звезды – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

К слову, это уже третий показ коллекции Рианны под названием Savage x Fenty. Он является одним из самых долгожданных и пройдет уже в пятницу, 24 сентября.

Сама Рианна на показе засветилась в желтом платье со стразами и короткой олимпийке.

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Ирина Шейк для выхода в свет выбрала стильный кожаный комбинезон и грубые ботинки черного цвета.

Эмили Ратаковски предпочла пикантное платье с вырезом на ноге, украшенное цветочными вставками. Также она обула светлые босоножки с завязками на каблуках.

Джиджи Хадид выбрала трендовый брючный костюм белоснежного цвета, а под низ она надела кружевной прозрачный бюстгальтер.

Джоан Смоллс позировала на камеру в бордовом комбинезоне с вырезами, а также босоножках в тон.

Ванесса Хадженс появилась на публике в черном кружевном бюстгальтере и брючном костюме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, итальянский дом моды Dolce&Gabbana провел показ коллекции Alta Moda на площади Сан-Марко, Италия. Мероприятие посетило множество звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Шэрон Стоун, Хайди Клум и другие.