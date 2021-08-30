Модный показ Dolce&Gabbana: в чем пришли Лопес, Клум, Киркоров и другие. Фото

Итальянский дом моды Dolce&Gabbana провел показ коллекции Alta Moda на площади Сан-Марко, Италия. Мероприятие посетило множество звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Шэрон Стоун, Хайди Клум и другие.

Всего на показе было около 400 человек. Модели дефилировали под музыку Вивальди. О том, как выглядели знаменитости на модном мероприятии – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Певица выбрала платье с пышной юбкой в модный цветочный принт. Свой образ она дополнила аккуратной прической и массивным ожерельем на шее.

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Модель вышла в свет в длинном золотистом платье, а также сделала высокую гульку на голове и добавила аксессуаров.

Актриса выбрала элегантный образ с золотистым корсетом, пышной юбкой с ярким принтом и массивные серьги.

Певица выбрала брюки и короткий топ с ярким принтом, а также голубую накидку, корону и множество аксессуаров.

Супермодель выбрала длинное блестящее платье без бретелек с откровенным декольте. Также она дополнила образ серьгами-подвесками и колье.

Российский артист позировал на показе вместе с американской певицей Дженнифер Лопес. Знаменитость появился на публике в черном смокинге с золотистыми вставками и белой рубашке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в замке Шенонсо (Франция) состоялся показ новой коллекции модного дома Chanel – Métiers d’art. Так, единственным гостем в зале была актриса Кристен Стюарт – другие не попали на шоу из-за пандемии коронавируса.