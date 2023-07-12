Шарлиз Терон, Майкл Джордан и другие: пять знаменитостей, родители которых были убиты

Обычно о знаменитостях мы думаем, что они имеют яркую жизнь, огромные гонорары, ездят на роскошные курорты и наслаждаются каждой минутой. Но некоторые забывают, что они – такие же люди, как и мы. Их судьбы также окутаны скорбями, они сталкиваются с проблемами и неприятностями.

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OBOZREVATEL решил вспомнить звезд, чьих родителей трагически убили. Преступники получили пожизненный срок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шарлиз Терон

Голливудская актриса Шарлиз Терон долгое время уверяла, что ее отец погиб в ДТП, однако спустя некоторое время все же рассказала правду. Однажды ее папа Чарльз пришел домой пьяный и начал угрожать, что застрелит жену и дочь. Матери артистки пришлось выстрелить в него первой, так как мужчина стал применять физическую силу. Шарлиз утверждает, что гордится мамой, но и не скрывает – ей пришлось долго прорабатывать эту травму с психологом. Женщина не была заключена, так как суд расценил ее действия – самозащитой.

Майкл Джордан

Отца известного американского баскетболиста Майкла Джордана Джеймса лишили жизни два подростка – Лэрри Демери и Даниэль Грин. Пока родственник спортсмена спал в авто, несовершеннолетние угнали транспорт, а самого владельца застрелили. После чего убийцы хотели скрыть следы преступления и спрятали тело в реке. Труп нашли рыбаки спустя 11 дней.

Дженнифер Хадсон

25 октября 2008 года в семье американской актрисы и певицы Дженнифер Хадсон случилась трагедия. Бывший муж родной сестры совершил тройное убийство, застрелив ее мать – 57-летнюю актрису Дарнелл Доннерсон, брата – 29-летнего Джейсона Хадсона и племянника – 7-летнего Джулиана Кинга. Инцидент произошел в ее доме в Чикаго. Маленького мальчика нашли двумя днями позже в багажнике автомобиля.

Дэйв Наварро

Американский гитарист, наиболее известен как участник рок-групп Jane's Addiction и Red Hot Chili Peppers Дэйв Наварро в 16-летнем возрасте потерял мать. Констанцию застрелил ее бойфренд, которого арестовали только через восемь лет. Как рассказал музыкант, в тот день он хотел поехать к маме, но в последнюю минуту передумал и остался с отцом.

Джулиан и Шон Леннон

Джулиан и Шон Леннон – дети легендарного певца Битлз Джона Леннона. Их отец был застрелен 8 декабря 1980 года Марком Чемпеном у входа в здание "Дакота", в котором музыкант проживал вместе со своей женой Йоко Оно. Мотивами преступления были желание Чепмена прославиться и его недовольство образом жизни британца. Убийца получил пожизненное заключение.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, каких известных личностей погубили наркотики. Курт Кобейн страдал от глубокой депрессии, которая привела его к сильной героиновой зависимости. Музыкант часто попадал в реабилитационные центры, но лечение в них не приносило результатов. Звезде было 27 лет.