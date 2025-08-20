Сестру-певицу легендарной Тони Брэкстон нашли в луже крови с ужасными травмами: что известно

48-летняя американская певица Теймар Брэкстон, младшая сестра знаменитой Тони Брэкстон, пережила клиническую смерть. В минувшее воскресенье, 17 августа, артистка попала в серьезную аварию, после которой ее нашли в критическом состоянии. По словам самой Теймар, она "едва не умерла" и была фактически без сознания, когда друг нашел ее в луже крови.

Во вторник, 19 августа, звезда рассказала о происшествии в серии Instagram Stories. Брэкстон сообщила, что получила тяжелые травмы: сломала нос, потеряла несколько зубов, частично потеряла подвижность и теперь даже не может говорить.

"Мне было трудно это писать, но все продолжают звонить мне, и, честно говоря, я даже не могу больше говорить, я так слаба. В воскресенье я едва не умерла. Меня нашли в луже крови от моего друга с травмой лица", – призналась певица.

Артистка подчеркнула, что пережила клиническую смерть и чувствует, будто родилась во второй раз. Она также поделилась своими эмоциями: "С каждым днем становится все хуже. Я сломала нос, потеряла несколько зубов и подвижность. Теперь я смотрю на жизнь совсем по-другому. Мое здоровье понемногу восстанавливается, но начинается мое духовное путешествие... Помолитесь за меня, пожалуйста. Я даже не знаю, что со мной произошло".

За несколько часов до того, как певица рассказала об инциденте, она опубликовала совсем другое сообщение: "Спасибо тебе, Боже, что разбудил меня сегодня". Это тронуло поклонников, ведь именно благодарность за жизнь, по словам Теймар, теперь занимает центральное место в ее мировоззрении.

Брэкстон давно известна своей откровенностью с фанатами. Еще весной этого года она рассказывала, что готовится к большому концертному туру и планирует уделить больше внимания здоровью. "Больше никаких напитков, никаких углеводов – только тело и голос!" – делилась тогда певица, анонсируя обновленный сет-лист и новую музыку.

Карьера Теймар тесно связана с семьей. Она начала свой путь в группе The Braxtons вместе с сестрами, среди которых самая известная – Тони Брэкстон, обладательница семи премий "Грэмми" и одна из главных звезд R'n'B и поп-музыки 1990-х. Семья неоднократно снималась в совместных реалити-шоу. В прошлом году они появились в сериале "Брэкстоны", посвященном памяти их сестры Трейси, которая умерла от рака в 2022-м.

Несмотря на трагедии и собственные проблемы со здоровьем (Теймар не раз рассказывала о борьбе с серьезными болезнями, в частности легочными эмболиями), певица всегда возвращалась на сцену. Она известна не только как вокалистка, но и как актриса и телевизионная личность.

