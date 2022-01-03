Сердючка во время выступления в Дубае рассказала о 'дорогущем' подарке Абрамовича

Украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный по своему образу Верки Сердючки, выступил на элитном новогоднем корпоративе в Дубае (ОАЭ), где традиционно не только пел, но и развлекал публику смешными шутками и историями из собственной жизни. Одна из них связана с российским и израильским миллиардером Романом Абрамовичем.

На сцене артист рассказал, что однажды получил в подарок от предпринимателя бутылку "дорогущего" шампанского. Однако презент не особо впечатлил звезду и его команду, передает издание StarHit.

В перерывах между исполнениями своих новогодних хитов Вера и ее сценическая мама подымали бокалы, наполненные элитными напитками. Это и натолкнуло Данилко на воспоминания, связанные с известным бизнесменом.

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"Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек. Ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете – никакой разницы не почувствовали", – с юмором рассказала Сердючка.

Кроме того, Андрей Михайлович поностальгировал, вспомнив своего кумира детства, итальянского музыканта Тото Кутуньо. Юный Данилко вырезал из журналов фотографии певца и расклеивал на стенах комнаты. Вскоре, когда Сердючка стала звездой мирового масштаба, украинскому артисту удалось встретиться со своим идолом и даже выпить с ним кофе, которое маэстро для него приготовил.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько организаторам пришлось заплатить Данилко за выступление на корпоративе в Дубае. Речь идет о 4,5 миллионах гривен. Помимо гонорара, команде Сердючки предложили после работы несколько дней отдохнуть в Арабских Эмиратах. О выступлении со звездой пришлось договариваться за полтора года до самого мероприятия.

Коротко о знаменитости:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы.

В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Dancing Lasha Tumbai".

В 2008-м получил звание народного артиста Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилко назвал три причины, по которым он не приезжает выступать в Россию. Шоумен признался, что ждет смены правительства, при этом не уточнив, о какой стране идет речь.