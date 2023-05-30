'Семья была в ужасе': в дом Бенедикта Камбербэтча ворвался сумасшедший с ножом, угрожая спалить особняк. Фото

В роскошный особняк британского актера Бенедикта Камбербэтча, который расположен в Лондоне, проник неизвестный мужчина, угрожая его семье ножом. Злоумышленник перелез через железные ворота, сорвал домофон, уничтожал деревья на территории поместья и выкрикивал угрозы. В это время артист находился дома с женой Софи Хантер и тремя маленькими сыновьями.

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Как сообщает издание Daily Mail, Бенедикт вызвал полицию, но мужчина скрылся с места преступления. Правоохранительным органам удалось установить его личность благодаря ДНК. Позже заявили, что нападающим оказался бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Beaumont Джек Бисселл.

"Естественно, вся семья была в ужасе и думала, что этот парень собирается причинить им вред. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает его еще более пугающим. Он кричал: "Я знаю, что вы переехали сюда, надеюсь, он (дом, – ред.) сгорит", – рассказал источник, близкий к семье актера.

Перед тем, как ворваться в дом звезды, 35-летний Джек Бисселл скупился в ближайшем магазине и заявил продавцу, что он собирается сжечь поместье Камбербэтча, которое, к слову, стоит 3,5 миллиона фунтов стерлингов. В полиции злоумышленник не смог объяснить, почему он выбрал своей целью именно Бенедикта.

Он заплатил штраф в размере 250 фунтов и получил запрет на три года приближаться к семье артиста и его особняку. Ранее Джек уже привлекался к ответственности за разные преступления. У британца есть судимости за кражи и нарушение общественного порядка.

Как недавно писал OBOZREVATEL, бывшего участника английской группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который вышел на сцену в Берлине в костюме, напоминающем форму нацистского офицера, обвинили в разжигании ненависти. По словам полиции, наряд музыканта может прославлять и оправдывать насильственное и своевольное правление нацистского режима.

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