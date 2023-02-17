Селена Гомес объяснила, что набрала вес из-за тяжелой болезни, и резко обратилась к тем, кто критикует ее формы

Известная американская певица и актриса Селена Гомес в последнее время все чаще сталкивается с критикой своей внешности из-за появления у нее лишних килограммов. Звезда призналась, что действительно очень быстро набирает вес, а связано это с диагностированной у нее системной красной волчанкой. Если точнее, все из-за лекарств, которые приходится регулярно принимать 30-летней артистке вот уже много лет подряд.

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Гомес решила обратиться к поклонникам, а также хейтерам и объяснить, что нет ничего важнее здоровья, а поэтому она будет продолжать лечение, даже если кому-то не нравятся ее внешние изменения. Слова знаменитости процитировали журналисты Page Six, ссылаясь на соцсети певицы.

"Когда я принимаю лекарства, в моем организме удерживается много воды, и это нормально. Когда я перестаю их пить, я, как правило, худею... Я просто хотела подбодрить всех, кто испытывает какой-либо стыд за то, какой путь они проходят, когда никто не знает, что происходит на самом деле", – поделилась исполнительница.

Она отметила, что никогда не считала себя моделью и не стремилась иметь "идеальную" внешность. Также Гомес поблагодарила поклонников за поддержку, а хейтеров призвала больше не следить за ней в соцсетях.

"Я хочу, чтобы люди помнили, что они красивые и замечательные. Да, у нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя паршиво. Но я предпочитаю быть здоровой и заботиться о себе. Принимать лекарства – это важно, я верю, что именно они мне помогают... Я люблю вас, ребята, спасибо за поддержку и понимание. А те, кому это не нравится, – уходите, потому что, честно говоря, я не верю в стыд людей за свое тело", – подчеркнула звезда.

Напомним, уже долгие годы Селена Гомес борется с неизлечимой болезнью – аутоиммунной волчанкой. Певица даже проходила курс химиотерапии, что в результате повлекло за собой проблемы психологического характера, включая нервные срывы и депрессию. Более того, болезнь дала осложнения на почки, поэтому артистке делали пересадку.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Селена Гомес рассказала, что никогда не сможет выносить и родить ребенка самостоятельно. Все из-за медицинских препараторов, которые ей приходится принимать уже долгие годы для контроля диагностированного у нее биполярного расстройства.

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