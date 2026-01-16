Секс-скандал с Хулио Иглесиасом: 82-летний певец публично ответил женщинам, которые заявили о насилии в его 'доме ужасов'

82-летний испанский певец Хулио Иглесиас публично отреагировал на обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми, которые выдвинули против него две бывшие сотрудницы. Артист категорически отрицает все обвинения и назвал их ложными.

В заявлении, опубликованном в Instagram его представителями, заявили, что Иглесиас никогда не злоупотреблял властью, не принуждал и не проявлял неуважения к женщинам. По его словам, обвинения вызвали у него "глубокую грусть" и стали "серьезным оскорблением", в ответ на которое он намерен "защитить свое достоинство и донести людям всю правду".

"С глубокой печалью я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя лицами, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что злоупотреблял, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения являются абсолютно ложными и вызывают у меня большую грусть. Я никогда не испытывал такой злости, но у меня еще есть силы, чтобы люди узнали всю правду, и защитить свое достоинство перед таким серьезным оскорблением", – говорилось в заявлении, к которому добавили автограф артиста.

Обвинения против Хулио Иглесиаса обнародовали испанское издание elDiario.es и американский телеканал Univision после трехлетнего журналистского расследования. Две женщины – домашняя работница и физиотерапевт – утверждают, что в 2021 году подверглись сексуальному, психологическому и трудовому насилию во время работы в резиденциях певца в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на Багамах.

По словам одной из заявительниц, известной под псевдонимом Ребекка, певец регулярно звал ее в свою комнату, прикасался без согласия и принуждал к интимным действиям. Она назвала имение Иглесиаса "домом ужасов" и заявила, что чувствовала себя "рабыней" из-за полной зависимости от работодателя. Вторая женщина, физиотерапевт Лаура, рассказала о постоянных угрозах увольнением, унижениях, нежелательных прикосновениях и тотальном контроле со стороны певца.

В материалах расследования говорится, что женщинам ограничивали свободу передвижения, проверяли мобильные телефоны, заставляли работать до 16 часов в день без выходных, а также проходить инвазивные медицинские проверки.

5 января обе женщины подали иск в Национальный суд Испании, который рассматривает дела о преступлениях, совершенных за пределами страны. Испанские судебные органы подтвердили, что дело находится на стадии расследования. Журналисты также сообщают о наличии документальных доказательств – фотографий, телефонных записей, переписки и медицинских заключений.

В то же время союзники певца отвергают все обвинения. Давний друг Иглесиаса, журналист Хайме Пеньяфьель, назвал их "абсолютной ложью", а другой его знакомый, Мигель Анхель Пастор, заявил, что никогда не слышал никаких намеков на подобное поведение артиста. Сам Иглесиас, по данным медиа, уже нанял известного испанского уголовного адвоката и готовит правовую линию защиты.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая любовница экс-гендиректора Google обвинила миллиардера в изнасиловании и жуткой слежке. Истица утверждает, что Эрик Шмидт подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет отношений, которые были связаны с их совместной деятельностью в технологическом стартапе.

