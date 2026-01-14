УкраїнськаУКР
"Он использовал меня почти каждую ночь". 82-летнего Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии сразу две женщины

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
2,5 т.
82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии сразу две женщины, которые работали на него в Карибском регионе. Речь идет о событиях 2021 года, которые, по их словам, происходили в условиях принуждения, угроз и полной зависимости от работодателя.

Дело сейчас расследуют судебные органы Испании. Об обвинении сообщило издание elDiario.es. По данным источника, Хулио Иглесиас трудоустроил двух женщин в своих резиденциях в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на острове Лайфорд-Кей на Багамах. Именно там, по словам пострадавших, и происходили эпизоды сексуальных домогательств и насилия.

Одна из женщин – доминиканская домашняя работница, имя которой в материалах изменено на Ребекка, – заявила, что певец почти каждый вечер звал ее в свою комнату и касался ее без согласия.

"Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя как объект, как рабыня", – сказала она журналистам. На момент описанных событий ей было 22 года. По ее словам, Иглесиас также принудил ее к сексу втроем с другой сотрудницей, давал пощечины и хватал за гениталии.

Вторая заявительница – венесуэльская физиотерапевт, которую в публикациях назвали Лаурой. Она утверждает, что певец касался ее груди и целовал в губы против ее воли, а также постоянно угрожал увольнением. По словам женщины, Иглесиас контролировал, сколько она ест, и задавал вопросы о ее менструальном цикле.

"Он постоянно говорил, что я толстая и должна похудеть", – рассказала Лаура, описывая рабочую атмосферу как "нормализованное насилие".

По ее словам, хотя она часто отказывала певцу, "были девушки, которые не могли сказать "нет", и он делал с ними все, что хотел".

Журналисты источника отмечают, что обвинения подкреплены документальными доказательствами – фотографиями, телефонными записями, перепиской и медицинскими заключениями. Также в расследовании фигурируют показания других бывших работников Иглесиаса, которые описывают атмосферу страха и психологического давления.

5 января Ребекка и Лаура подали иск против Хулио Иглесиаса в Национальный суд Испании, который рассматривает преступления, вероятно, совершенные за пределами страны, в частности дела о сексуальном насилии и торговле людьми. Сам певец и его адвокат, по данным журналистов, не ответили на неоднократные запросы о комментарии до публикации материалов.

В то же время менеджер одного из объектов недвижимости Иглесиаса на Карибах назвала обвинения "чушью". Давний друг певца, журналист Хайме Пеньяфьель, заявил, что это "абсолютная ложь", а другой его союзник, Мигель Анхель Пастор, отметил, что никогда не слышал "никаких намеков" на подобное поведение артиста.

На фоне резонанса министр равенства Испании Ана Редондо заявила, что дело должно быть расследовано "до конца". "Когда нет согласия – это насилие", – написала она в соцсетях.

Отметим, что на фоне новых обвинений внимание также привлекают давние связи Хулио Иглесиаса с российским шоу-бизнесом. В 2015 году, когда Россия уже вела войну против Украины, певец появился в Москве на презентации альбома российского исполнителя Александра Когана.

Мероприятие посетила и тогдашняя украинская певица Ани Лорак вместе с рядом звезд-путинистов, в частности Иосифом Кобзоном, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Стасом Михайловым и другими.

Его семья также имеет связи с россиянами. Сын артиста, Энрике Иглесиас, более 20 лет состоит в отношениях с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой, с которой воспитывает троих детей. В 2023 году появилась информация, что пара могла тайно пожениться, о чем случайно проговорился брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая любовница экс-гендиректора Google обвинила миллиардера в изнасиловании и жуткой слежке. Истица утверждает, что Эрик Шмидт подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет отношений, которые были связаны с их совместной деятельностью в технологическом стартапе.

