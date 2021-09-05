Секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк озадачил поклонников снимками в платье и с макияжем

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк озадачил поклонников снимками в платье и с макияжем

Украинский актер и экс-участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк взбудоражил сеть новой необычной фотосъемкой – знаменитость примерил на себе образ девушки. Артист предстал перед камерой в откровенном платье и с ярким макияжем.

Так, на странице в Instagram Цимбалюк опубликовал несколько кадров, где он предстал в образе принцессы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимках Тарас позирует в розовом коротком платье с декольте. Дополнили брутальный образ актера яркий макияж, массивные украшения и кроссовки.

Несмотря на женственный образ, на фото Цимбалюк предстал с бородой и сигаретой, весело пританцовывая.

Тарас Цимбалюк примерил женский образ
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Тарас Цимбалюк предстал перед камерой в откровенном платье и с ярким макияжем
Тарас позирует в розовом коротком платье с декольте

Отреагировали на оригинальную фотосессию Тараса не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Так, Даниель Салем, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и другие оставили комментарии под фото и отметили, что в приятном шоке от нового образа актера. Некоторые пользователи сети не поняли перевоплощение знаменитости и отреагировали неоднозначно.

"О май гат! Шокировал! Но секси", "И ты туда же, брат?", "Чего они все стали фоткаться в женской одежде", "Ну это совсем уж", – писали под снимками в Instagram.

Комментарии поклонников
Комментарии в сети
Комментарии под фото

Коротко о знаменитости:

  • Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

В 2020-ом Цимбалюк принял участие в телепроекте "Танці з зірками"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тарас Цимбалюк показал первые фото со своей свадьбы в горах. Пара решила провести торжество на открытом воздухе в стиле бохо.

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