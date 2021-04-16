Секреты королевских похорон в Великобритании: от необычных предметов в гробах до леденящего кровь предзнаменования

В преддверии похорон принца Филиппа, которые состоятся в субботу, 17 апреля, журнал Mirror вспомнил о смерти и уходе некоторых британских королей, королев и принцесс.

После 64-летнего правления королева Виктория умерла в возрасте 81 года. Ее желанием было, что все присутствующие на церемонии не одевали траурные черные наряды, а все были в белом. Кроме того, монарх настаивала на том, чтобы ее похоронили в свадебной фате, в которой она выходила замуж в 1840 году.

Брат принцессы Уэльской Дианы Чарльз через некоторое время после прощальной церемонии признался, что за несколько минут до того, как принцесса была похоронена, он достал королевский штандарт из гроба и заменил его флагом семьи Спенсеров, сказав: "Теперь она Спенсер".

Принц Уэльский, принц Уильям, принц Гарри и герцог Эдинбургский идут за Дианой. PA

Поскольку королева-мать Елизавета любила камелии и выращивала их во всех своих садах, до того, как покрытый флагом гроб с телом королевы-матери был доставлен из Виндзора и выставлен для прощания в Вестминстер-холле, его украсили букетом из камелий из собственного сада Елизаветы. По примерным подсчетам, проститься с королевой-матерью за три дня пришло около двухсот тысяч человек.

После смерти королевы Елизаветы I ее тело было забальзамировано и на протяжении трех недель хранилось во дворце Уайтхолл, а затем было похоронено.

Ее фрейлина, леди Элизабет Саутвелл, позже написала, как шесть женщин ночью наблюдали за гробом. Она описала, как услышала громкий "треск", когда "тело и голова" королевы взорвались из-за скопления газов.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые подробности похорон принца Филиппа. На церемонии похорон супруга королевы Елизаветы II 17 апреля будет около 30 человек. В 14:40 по местному времени гроб с телом принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка и, после осуществления Королевского салюта, поместят в Land Rover.