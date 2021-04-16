Секрети королівських похоронів у Великобританії: від незвичайних предметів у трунах до дивних забобонів

Напередодні похорону принца Філіпа, який відбудеться в суботу, 17 квітня, журнал Mirror згадав про смерть і відхід деяких британських королів, королев та принцес.

Після 64-річного правління королева Вікторія померла у віці 81 року. Її бажанням було, щоб усі присутні на церемонії не одягали траурні чорні вбрання, а всі були в білому. Крім того, монархиня наполягала на тому, щоб її поховали у весільній фаті, в якій вона виходила заміж 1840 року.

Брат принцеси Уельської Діани Чарльз через деякий час після прощальної церемонії зізнався, що за кілька хвилин до того, як принцеса була похована, він дістав королівський штандарт із труни і замінив його прапором сім'ї Спенсерів, сказавши: "Тепер вона Спенсер".

Принц Уельський, принц Вільям, принц Гаррі і герцог Единбурзький йдуть за Діаною. PA

Оскільки королева-мати Єлизавета любила камелії і вирощувала їх у всіх своїх садах, до того, як покриту прапором труну з тілом королеви-матері доставили з Віндзора і виставили для прощання у Вестмінстер-холі, її прикрасили букетом із камелій з власного саду Єлизавети. За приблизними підрахунками, попрощатися з королевою-матір'ю за три дні прийшло близько двохсот тисяч осіб.

Після смерті королеви Єлизавети I її тіло було забальзамоване і протягом трьох тижнів зберігалося в палаці Уайтхолл, а потім було поховано.

Її фрейліна, леді Елізабет Саутвелл, пізніше написала, як шість жінок вночі спостерігали за труною. Вона описала, як почула гучний "тріск", коли "тіло і голова" королеви вибухнули через скупчення газів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці похорону принца Філіпа. На церемонії похорону чоловіка королеви Єлизавети II 17 квітня буде близько 30 осіб. О 14:40 за місцевим часом труну з тілом принца Філіпа винесуть із Віндзорського замку і, після здійснення Королівського салюту, помістять у Land Rover.