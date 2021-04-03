Седокова в полупрозрачном боди похвасталась длинными ногами. Фото

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова поделилась снимком, на котором позировала в полупрозрачном боди.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На знаменитости был обтягивающий наряд, босоножки на высоком каблуке, волосы заплетены в тонкие косички. Свой образ она дополнила легким макияжем и несколькими украшениями на руке.

Несмотря на пикантное фото, тему артистка затронула достаточно серьезную в подписи к кадру. Она рассказала, как общественность отреагировала на то, что ее муж заболел коронавирусом, а также пожелала своим подписчикам крепкого здоровья:

"Вот выставляю я фото с попой и цветами. Там 138 тыс лайков. Выставляю историю про борьбу со сложной болезнью, а там 11. Безусловно страшно. Может лайком можно заразиться? Не дай Бог нам заболеть, не дай Бог заболеть нашим детям", – написала она.

Поклонники в комментариях согласились с певицей, а также похвалили ее потрясающую физическую форму.

"Красоточка! Горжусь вами", "Правильный итог! Вы красотка", "Невероятно красиво", "Это точно…".

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова позировала с полуголыми ягодицами у панорамного окна. Знаменитость появилась в обтягивающем боди пастельного цвета, а также в босоножках на высоком каблуке. Она повернулась к зеркалу спиной, чтобы сфотографировать себя во весь рост.