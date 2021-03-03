Седокова похвасталась волосатыми подмышками. Фото

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова поделилась с поклонниками неожиданным снимком, на котором она продемонстрировала заросшие подмышки.

Знаменитость часто демонстрирует сексуальные кадры, но в этот раз решила удивить фанатов. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Седокова отошла от привычного откровенного образа и показала волосатые подмышки. Звезда позировала в кружевном белье черного цвета, подняв одну руку, под которой было видно густую растительность.

"Девочки, с наступающим!" – подписала снимок 38-летняя певица.

Отметим, что, скорее всего, Седокова решила пошутить над подписчиками и поэтому разместила в сети такое провокационное фото.

Напомним, Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Ранее самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм, которая 18 января стала мамой, показала небритые подмышки, а также свою фигуру после родов. Соответствующие фото и видео она опубликовала в сети.

Также 24-летняя канадская модель Эстер Каликст-Беа, которая известна своей волосатой грудью, заявила, что, когда училась в школе, хотела покончить с собой из-за своей особенности. Такие изменения на теле девушки появились во время полового созревания.

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