Модель с волосатой грудью объяснила, почему хотела покончить с собой. Фото

24-летняя канадская модель Эстер Каликст-Беа, которая известна своей волосатой грудью, заявила, что, когда училась в школе, хотела покончить с собой из-за своей особенности.

Такие изменения на теле девушки появились во время полового созревания. Тогда она переживала, что отличается от сверстниц. Как оказалось, это генетическая особенность, которая передалась ей по наследству. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Каликст-Беа, в школе она старалась носить закрытую одежду, чтобы никто не заметил ее особенность. Кроме того, девушка эпилировала грудь воском.

"Я сходила с ума, когда видела хотя бы два волоска. Бритье и эпиляция причиняли мне жуткую боль", – отметила Каликст-Беа.

Модель добавила, что ей понадобилось много лет, чтобы принять себя такой, какая она есть. Так, летом 2019 года девушка решила противостоять своим страхам и полностью перестала бриться.

"Это лучшее, что я когда-либо делала, потому что чувствую себя сексуальнее и комфортнее в таком теле", – сказала Каликст-Беа.

Девушка подытожила, что многие люди до сих пор на нее смотрят, но она ни о чем не беспокоится, так как смогла принять себя.

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