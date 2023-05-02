'Счастье, что мы встретились': Полякова растрогала обращением к защитнику Мариуполя Дианову и показала совместные фото

Популярная певица Оля Полякова по случаю дня рождения украинского военнослужащего и защитника Мариуполя Михаила Дианова (позывной "Мишаня") трогательно обратилась к нему. Звездная блондинка назвала старшего сержанта 36-й бригады морской пехоты героем и продемонстрировала теплые кадры с мужчиной.

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Несмотря на то, что Михаил Дианов родился 1 мая, исполнительница хита "Шлепки" сегодня выразила свою благодарность защитнику Украины в своем личном блоге. Ему, к слову, исполнилось 43 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мишенька! Дорогой! C Днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу, что ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю", – написала Полякова в Instagram.

Знаменитость прикрепила снимки с Диановым. На одном из них они запечатлены во время концерта исполнительницы, на другом – Оля трепетно обнимает военного. К слову, однажды Михаил рассекретил, что он мечтал быть бас-гитаристом и хотел связать свою жизнь с творчеством. Он отреагировал на слова артистки, написав под постом: "Спасибо, моя невероятная красотка".

Подписчики Поляковой присоединились к ее поздравлениям, пожелав защитнику долгих лет жизни. Напомним, раненый Михаил Дианов попал в российский пленен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. В плену он пережил издевательства, похудел на 40 килограммов. Освободили героя 21 сентября 2022 года вместе с другими 214 военными.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Оля Полякова жестко раскритиковала Ани Лорак за интервью российской журналистке Алене Жигаловой и высказалась о "пропаже" Олега Винника. Она не спешит осуждать певца, однако рекомендует ему наконец-то выйти на связь с фолловерами.

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