СБУ объявили о подозрении украинскому актеру из сериала 'Универ': за что Виталию Гогунскому грозит 12 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому актеру Виталию Гогунскому, известному по роли Кузи в комедийном сериале "Универ". Звезда, который на самом деле родом с Полтавской области, публично поддерживает Путина и войну РФ.

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Об этом сообщает Управление СБУ в Винницкой области. Согласно официальному заявлению, путинист не стыдится участвовать в пропагандистских акциях на оккупированных Россией территориях.

Кроме того, на концертах Гогунский развлекает песенками захватчиков и их родственников. Лексикон актера состоит из пропагандистских нарративов и агитационных призывов в поддержку так называемой "СВО", что четко прослеживается в интервью путиниста.

Следователи СБУ сообщили звезде "Универа" о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых покушение на территориальную целостность Украины, коллаборационная деятельность и пропаганда войны. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Виталий Гогунский родился и вырос в украинском городе Кременчуг Полтавской области. Отец пропагандиста являлся депутатом городского совета. Стоит отметить, что по данным Wikipedia, у российской звезды возникли разногласия с родными и друзьями из Украины из-за его пропутинской позиции. Гогунский получил среднее образование в Кременчугском лицее № 4, впоследствии поступив в Одесский национальный политехнический университет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как коллега Гогунского по сериалу "Универ", отечественная актриса Анна Кузина рассказала с кем из российских звезд поддерживает связь после полномасштабного вторжения. Подробности – в нашем материале.

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