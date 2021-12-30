Сара Джессика Паркер в ярости из-за Криса Нота и во всем винит себя, – инсайдер

Известная актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Секс в большом городе", находится "в ярости" и "убита горем" из-за обвинений в сексуальном насилии в адрес ее коллеги Криса Нота. Знаменитость считает, что именно она "всех подвела".

Об этом пишет US Weekly, ссылаясь на собственные источники из окружения актрисы. По словам журналистов, Паркер "яростно защищает" свою героиню Кэрри Брэдшоу и злится из-за того, что актерский состав оказался в таком положении.

"Она думает, что всех подвела", — сказал источник.

Инсайдер добавил, что дело вовсе не в деньгах, а в наследии, ведь персонаж Кэрри Брэдшоу была символом защиты интересов женщин и примером для многих. Теперь "некоторым из них нанесли страшную травму".

Видео дня

"Она чувствует себя так, как будто произошло две смерти (имея в виду смерть экранного героя Криса Нота в сериале, – Ред.)", – отметил источник.

Сара Джессика Паркер считает, что ее персонаж имеет сильное влияние, поэтому чувствует личную ответственность. К слову, актриса даже не подозревала о предполагаемых инцидентах. Когда она услышала, то была ошарашена обвинениями женщин в адрес Криса Нота.

"Сейчас Сара признается, что была слепа и до сих пор не может пережить эти новости", – подытожил инсайдер.

Напомним:

В начале декабря прошла долгожданная премьера "И просто так…" — продолжения культового сериала "Секс в большом городе". После выхода, в издании The Hollywood Reporter опубликовали статью, в которой две девушки обвинили актера Криса Нота в сексуальных домогательствах в 2004 и 2015 годах.

Он в свою очередь отрицает все обвинения. Однако он признался, что встречи с девушками были, но только по обоюдному согласию. Позже о домогательствах Криса Нота рассказали еще несколько женщин, которые актер назвал выдумкой и ложью.

Коротко о знаменитостях:

Сара Джессика Паркер – 56-летняя американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". Родом из Огайо (США). В 1997 году вышла замуж за актёра Мэттью Бродерика. Воспитывает трех детей от суррогатной матери.

Крис Нот – 67-летний американский телевизионный актёр. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Закон и порядок", "Секс в большом городе" и "Хорошая жена". Родом из Висконсина (США). Женат на актрисе Таре Уилсон и воспитывает двух сыновей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актрисы "Секса в большом городе" впервые отреагировали на секс-скандал вокруг Криса Нота. Они поддержали женщин, ставших жертвами актера.