Димопулос показала редкие фото с сыном от Джеджулы и отметила папины глаза

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поздравила сына Даниэля с 13-м днем рождения, опубликовав в соцсети его фотографии. Украинская певица обратилась к мальчику, сказав, что гордится им и для нее "огромное счастье быть мамой такого человека", а также указала на его "красивенные глаза".

Соответствующий пост победительница прошлогоднего сезона шоу "Танці з зірками" обнародовала на своей странице в Instagram. Отметим, что отцом мальчика является шоумен Андрей Джеджула.

Женщина призналась: она не может поверить в то, что ее сыну уже 13 лет. "У тебя доброе сердце, ты упрямо добиваешься чего по-настоящему хочешь, у тебя пытливый ум и феноменальная память", – написала певица.

Звезда отметила, что иногда ей сложно с подростком, но она всегда "за него и с ним".

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"Я желаю, чтобы ты прослушивался к себе (и к маме), развивался в разных сферах, путешествовал, всегда любил жизнь и людей, так же улыбался и чтобы твои красивенные глаза всегда горели счастьем", – поздравила Димопулос сына.

Мальчик родился 29 октября 2008 года. С его папой, Андреем Джеджулой, артистка жила вместе с 2007 по 2010 год.

У Даниэля есть младшая сестричка София, которая родилась 14 сентября 2019-го. Девочка – дочка Димопулос и совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, за которого певица вышла замуж осенью 2015 года. Звезда моложе своего мужа на 18 лет.

Коротко о знаменитости:

Санта Димопулос – 34-летняя певица, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд".

Родилась 21 мая 1987 года в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье.

Кроме музыки, занимается также спортом и является чемпионкой мира по фитнесу.

В 2006-м заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Украина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Димопулос продемонстрировала свои формы в бикини, а также устроила фотосессию возле ярко-желтого автомобиля, показав растяжку.