Самым богатым человеком мира стал не Илон Маск: что известно о миллиардере и как он выглядит. Фото

Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса и занял первое место в списке миллиардеров. Его состояние достигает 192,2 миллиарда долларов.

Так, в третий раз за неделю Арно обогнал Безоса и возглавил рейтинг миллиардеров. Его прибыль увеличилась на 3,9 миллиарда долларов благодаря тому, что акции LVMH за прошедшую неделю выросли с 773 до 800 долларов за акцию, передает издание Forbes (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Акции Amazon за тот же период снизились до 3223 долларов за акцию, что привело к уменьшению собственного капитала Джеффа Безоса почти на 700 миллионов долларов.

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В апреле 2018 года Бернар Арно был признан самым богатым человеком Европы. 18 января 2020 года Арно стал самым богатым человеком в мире – Forbes оценил его состояние в 117 миллиардов долларов. Однако уже через три дня он снова уступил первенство основателю Amazon Джеффу Безосу.

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