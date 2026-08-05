"Самый жестокий" сплетник в мире пытался покончить с собой в прямом эфире: чем поплатился Перес Хилтон, который годами держал звезд в страхе

Американский блогер Перес Хилтон, известный аудитории публикацией скандальных сплетен о мировых звездах, вероятно, пытался покончить с собой прямо во время прямой трансляции в TikTok. Он вел эфир более получаса и все это время наносил себе телесные повреждения ножом.

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Такое поведение "самого жестокого" сплетника в мире не на шутку напугало его поклонников, поэтому они сразу же начали звонить в правоохранительные органы, сообщает People. Сотрудники Управления шерифа округа Майами-Дейд прибыли на место происшествия, после чего блогера доставили в больницу. Отмечается, что на момент самоповреждения Хилтон был дома один.

Представители скандального журналиста уже прокомментировали инцидент, однако не раскрыли никаких новых подробностей, поскольку не могут связаться с ним. В заявлении, которое опубликовало NBC 6, говорится: "Мы знаем о тревожном контенте, который распространяется в интернете и касается нашего клиента Переса Хилтона. На данный момент нам не удалось установить прямой контакт с ним, несмотря на постоянные попытки. Наша главная забота – здоровье и благополучие Переса, а также его семьи. Пока мы не получим подтвержденной информации, мы не будем выдвигать предположений или давать дополнительных комментариев".

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Телесные повреждения Перес Хилтон нанес себе через несколько месяцев после того, как едва не распрощался с жизнью из-за сепсиса – чрезмерной реакции организма на инфекцию, при которой иммунитет выходит из-под контроля и начинает разрушать собственные органы. В марте сплетник сообщил, что оказался в больнице, поскольку принимал лекарства от гриппа натощак, из-за чего его здоровье серьезно ухудшилось. В апреле блогера снова госпитализировали, чтобы удалить тромб из правой ноги.

Что известно о блогере

Перес Хилтон, настоящее имя которого Марио Армандо Лавандейра, родился 23 мая 1978 года в Майами, США. После окончания университета он пытался стать актером, а также некоторое время работал ассистентом в отделе по связям с медиа в организации по защите прав ЛГБТК+ сообщества GLAAD.

Однако уже в нулевых он отодвинул эти сферы деятельности на второй план и начал заниматься блогерством. Сайт Переса Хилтона очень быстро превратился в главный источник сплетен о знаменитостях, из-за чего часто подвергался критике со стороны героев материалов. Однако сам блогер никогда не стеснялся заявлять: ему все равно, кого обидят его публикации.

Одной из главных "жертв" публичной деятельности хилтона стала певица Бритни Спирс. Сплетник называл артистку "непригодной матерью" и продавал мерч с лозунгами, которые высмеивали ее. Более того, после смерти актера Хита Леджера от острого отравления в результате передозировки несколькими рецептурными препаратами, он появился на публике в футболке с фотографией звезды и надписью: "Почему это не могла быть Бритни?". Жестокая кампания против Спирс принесла сплетнику доход в размере 32 миллионов долларов.

Однако уже в 2021 году Перес Хилтон извинился перед артисткой за все эти ужасные материалы: "Я очень сожалею об этом. В то время я еще не осознавал, что она борется с проблемами психического здоровья. Я искренне прошу прощения и испытываю глубокий стыд и сожаление".

Кроме того, Перес Хилтон, который является открытым геем, публично говорил о гомосексуальности звезд еще до того, как они сами были готовы сообщить об этом публике. Участник бойс-бэнда Лэнс Басс отмечал, что был вынужден сделать каминг-аут, поскольку сталкивался с угрозами со стороны сплетника.

Однако со временем Хилтон переосмыслил свою деятельность. В мемуарах блогер признался, что сожалеет о своих поступках, а к написанию скандальных материалов его подталкивала собственная неуверенность.

"Я сожалею о том, что обидел так много людей, давая им неприятные прозвища, и, прежде всего, о том, что был жесток по отношению к детям знаменитостей. В моей жизни наступил момент, когда я начал задумываться о том, чтобы измениться. Но меня парализовал страх, что я потеряю все, чего так упорно добивался до того момента. Последние 10 лет были непрерывным процессом постоянных перемен, поиска границ и ошибок на этом пути", – говорил сплетник.

После многих лет насмешек над звездами Перес Хилтон, похоже, борется с серьезными психическими расстройствами. Он наносил себе телесные повреждения, а до этого делал жуткие заявления с призывами к фанатам молиться за него.

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