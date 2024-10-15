Самый успешный композитор Голливуда Ханс Циммер поддержал Украину на концерте в Лас-Вегасе. Видео

Немецкий композитор Ханс Циммер, являющийся самым успешным автором музыкальных произведений Голливуда, ведь создал саундтреки к культовым лентам "Дюна", "Король-лев", "Гладиатор" и "Интерстеллар", поддержал Украину во время своего концерта в Лас-Вегасе. Зал осветили синим и желтым цветами, а в составе оркестра играли наши соотечественники.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале United 24. Свою проукраинскую позицию композитор демонстрирует с самого начала полномасштабной войны, используя во время шоу нашу аутентику и вспоминая военных.

Во время сентябрьского концерта в Техасе Ханс Циммер также использовал иллюминацию, озарившую зал и сцену цветами Украинского флага.

Автор музыкальных произведений продемонстрировал свою поддержку Украины в Лас-Вегасе еще в начале октября. Тогда во время его поразительного выступления гордо взвился сине-желтый флаг.

Одним из самых ярких примеров проукраинской позиции Ханса Циммера был европейский тур в марте 2022 года. Среди его музыкантов оказались 10 представителей оркестра Одесского оперного театра, которым команда знаменитости помогла уехать из страны. Тогда автор посвятил саундтрек из фильма "Чудо-женщина 1984" всем украинкам. На фоне музыкантов постоянно транслировали изображения сине-желтого флага, а затем показали фото защитниц, вступивших в ряды ВСУ.

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