Самый сильный мальчик в мире. Как сейчас выглядит украинец Андрей Косташ, который в 7 лет побил несколько рекордов

Украинский спортсмен Андрей Косташ, который в семь лет смог отжаться 4000 раз за один подход и установил рекорд по жиму 25-килограммовой штанги на шоу "Україна має талант" (СТБ), продолжает заниматься бодибилдингом. 16-летний парень демонстрирует подписчикам свои тренировки и будничные дела в социальных сетях.

С тех пор как украинцы увидели сильнейшего 10-летнего мальчика в мире, его род деятельности и внешний вид несколько изменились. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как феноменальный подросток выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что в 5-летнем возрасте отец Андрея Александр начал учить сына отжиматься. С помощью ежедневных домашних тренировок школьник смог побить мировой рекорд и получить три "да" в талант-шоу.

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Способности атлета отметили жюри и представительница национального регистра рекордов Украины, которая и зафиксировала рекорд в непрерывном жиме штанги лежа. Он составил 1830 раз.

После получения звания Андрей Косташ продолжил заниматься спортом и демонстрировать свои достижения поклонникам. Подросток создал блог в YouTube и Instagram, где показывает свою повседневную жизнь и делится советами.

В частности, парень занялся парусным спортом, практикует экстримальный отдых и даже делает обзоры на гостиницы, санатории, выставки и рестораны.

Также спортсмена не раз приглашали на съемки фильмов и сериалов. В кинокартине "Фотограф" он сыграл главную роль.

На странице Андрея Косташа говорится, что он тренируется в домашних условиях, участвует в соревнованиях по разным видам спорта, снимается в теле- и кинопроектах и организовывает благотворительные мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сейчас выглядит мальчик, в 5 лет снявшийся в оскароносном фильме "Титаник". Актер до сих пор продолжает получать деньги за участие в съемках.