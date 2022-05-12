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"Самые жестокие и беспощадные": Анатолий Анатолич показал бурят, которые зверствовали в Буче

Ульяна Виноградова
Люди
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'Самые жестокие и беспощадные': Анатолий Анатолич показал бурят, которые зверствовали в Буче

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал об убийцах и насильниках, устроивших геноцид мирных жителей в Буче под Киевом. Он показал бурят, которых назвал страшными и кровожадными убийцами.

Соответствующее видео звезда опубликовал на своем YouTube-канале "Зе Интервьюер". По словам журналиста, это самый неприятный ролик за всю его работу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Анатолий Анатолич уверен, что российские оккупанты понесут должное наказание.

"Одно из самых неприятных видео, которые я записывал. Какая у вас ассоциация когда вы слышите фразу "боевой бурят"? Это какой-то прикол, да?… Звучит, как боевые пандочки. А если я скажу, что буряты наряду с кадыровцами самые жестокие мерзавцы ордынской армии", – сказано в описании к ролику.

Видео дня
Анатолий Анатолич обратился к народу Бурятии.

В частности, Анатолий Анатолич рассказал об Азате Омурбекове. Именно этот оккупант является командиром 64 мотострелковой бригады из Хабаровска, которая зверствовала – мародерила и убивала ни в чем не винных людей в марте в Буче. Также журналист показал одного из солдат этого подразделения – Зоригто Жигжитове.

Анатолий Анатолич назвал бурят убийцами.

Телеведущий подчеркнул, что для того чтобы добраться до Бучи, захватчики преодолели девять тысяч километров.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что украинцы знают о родственниках российских оккупантов.

"Эта мразь преодолела почти 9 тыс. км, чтобы убивать и насиловать украинцев. Им к Японии в 20 раз ближе", – акцентировал журналист.

Анатолий Анатолич показал зверства бурят в Буче.

Анатолий Анатолич отметил, что именно эти люди связывали руки и беспощадно убивали мирных жителей в Украине, а командир не только знал об этих зверствах, но и приветствовал эти действия.

Анатолий Анатолич рассказал о геноциде, который буряты устроили в Буче.

Также телезвезда добавил, что после того, как бурят выгнали из-под Киева, они снова пришли на нашу землю. Но под Изюмом в Харьковской области часть этой бригады разбили украинские защитники и он надеется, что там погибли вышеупомянутые оккупанты. В любом случае, они непременно понесут наказание за зло, которое сотворили в Украине.

Анатолий Анатолич рассказал, что эту бригаду разбили под Изюмом.

"Зачем вы прислали к нам этих ублюдков? Что вы знаете об Украине, что вы знаете о Буче? Почему ваши отцы, мужья, пришли к нам? Как вы их отпустили? Эта кровь на ваших руках", –эмоционально обратился Анатолий Анатолич к народу Бурятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Анатолич рассказал, почему не стоит верить журналистке Ксении Собчак и другим "либеральным" сотрудникам российских СМИ. По его словам, вообще не надо верить ничему, что говорят в России.