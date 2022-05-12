'Самые жестокие и беспощадные': Анатолий Анатолич показал бурят, которые зверствовали в Буче

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал об убийцах и насильниках, устроивших геноцид мирных жителей в Буче под Киевом. Он показал бурят, которых назвал страшными и кровожадными убийцами.

Соответствующее видео звезда опубликовал на своем YouTube-канале "Зе Интервьюер". По словам журналиста, это самый неприятный ролик за всю его работу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Одно из самых неприятных видео, которые я записывал. Какая у вас ассоциация когда вы слышите фразу "боевой бурят"? Это какой-то прикол, да?… Звучит, как боевые пандочки. А если я скажу, что буряты наряду с кадыровцами самые жестокие мерзавцы ордынской армии", – сказано в описании к ролику.

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В частности, Анатолий Анатолич рассказал об Азате Омурбекове. Именно этот оккупант является командиром 64 мотострелковой бригады из Хабаровска, которая зверствовала – мародерила и убивала ни в чем не винных людей в марте в Буче. Также журналист показал одного из солдат этого подразделения – Зоригто Жигжитове.

Телеведущий подчеркнул, что для того чтобы добраться до Бучи, захватчики преодолели девять тысяч километров.

"Эта мразь преодолела почти 9 тыс. км, чтобы убивать и насиловать украинцев. Им к Японии в 20 раз ближе", – акцентировал журналист.

Анатолий Анатолич отметил, что именно эти люди связывали руки и беспощадно убивали мирных жителей в Украине, а командир не только знал об этих зверствах, но и приветствовал эти действия.

Также телезвезда добавил, что после того, как бурят выгнали из-под Киева, они снова пришли на нашу землю. Но под Изюмом в Харьковской области часть этой бригады разбили украинские защитники и он надеется, что там погибли вышеупомянутые оккупанты. В любом случае, они непременно понесут наказание за зло, которое сотворили в Украине.

"Зачем вы прислали к нам этих ублюдков? Что вы знаете об Украине, что вы знаете о Буче? Почему ваши отцы, мужья, пришли к нам? Как вы их отпустили? Эта кровь на ваших руках", –эмоционально обратился Анатолий Анатолич к народу Бурятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Анатолич рассказал, почему не стоит верить журналистке Ксении Собчак и другим "либеральным" сотрудникам российских СМИ. По его словам, вообще не надо верить ничему, что говорят в России.