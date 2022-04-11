Анатолий Анатолич объяснил, почему нельзя верить Собчак и другим 'либеральным' российским журналистам

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, почему не стоит верить журналистке Ксении Собчак и другим "либеральным" сотрудникам российских СМИ. По его словам, вообще не надо верить ничему, что говорят в России.

В своем Instagram телеведущий поделился мнением, что в России не осталось честных журналистов. Даже такие "либеральные" к нам персонажи, как Собчак или Алексей Пивоваров все равно на стороне зла.

"Даже если они чуть-чуть на стороне зла, на пол шишечки, очень осторожно... Это означает, что этот мрак уже коснулся их, как в Венум, и он уже заразил их. Не бывает чуть-чуть", – отметил Анатолий Анатолич.

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Телеведущий призвал сограждан не верить ничему, что говорят из России, ведь это точно будет ложь, либо подводка к чему-то плохому в ближайшем будущем.

"Когда в феврале появились новости о том, что Украина решила напасть на Донбасс, и неожиданно начала бомбить несчастных жителей, все поняли, что сейчас будет жесть со стороны РФ. Затем было признание независимости и война. И так во всем. И так всегда. Не верьте Собчак и тому подобным правдолюбам. Они нас наебыв*ют", – резюмировал ведущий утреннего шоу "Ранок з Україною".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Анатолич потроллил российских пропагандистов, "посоветовав" им выдать его фото с дочерьми за "б*ндеровца, который издевается над русскоязычными детьми". На снимке известный теле- и радиоведущий заснят со своими дочками Алисой и Лолитой.