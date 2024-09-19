Самую известную трансгендерную модель Грузии жестоко убили в ее доме: кто это сделал и каким был последний пост Кесарии Абрамидзе

Самую известную трансгендерную модель Грузии и участницу конкурса красоты Miss Trans Star Iternational 37-летнюю Кесарию Абрамидзе убили в ее доме 18 сентября вечером. Ей нанесли многочисленные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Полиция уже арестовала подозреваемого 26-летнего мужчину.

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Местное медиа Interpress News со ссылкой на источник в МВД сообщает, что убийство произошло на почве ссоры. Холодное оружие – нож – изъяли как вещественное доказательство. Если виновность подозреваемого подтвердится, ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Сотрудники Управления полиции МВД Тбилиси в результате оперативных и следственных действий задержали Б.И., 1998 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по признаку пола. Преступление наказывается от 16 до 20 лет", – говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.

Как пишет медиа Pirveli, обвиняемый был задержан в аэропорту. Вероятно, он пытался поскорее покинуть страну, чтобы остаться без наказания. По предварительной информации, убитой было нанесено около 50 ножевых ранений.

За несколько часов до своей смерти Кесария Абрамидзе наращивала волосы в салоне красоты Hamilton и имела хорошее настроение. Уже вечером заведение выразило свое соболезнование семье модели.

"Hamilton выражает глубокую грусть из-за инцидента. Сегодня были последние часы проведены с нами. Конец сегодняшнего дня был очень болезненным днем для нашей команды. Соболезнования семье Кесарии, друзьям... Грустно встретиться с этой реальностью", – сообщили представители салона.

Известно, что 17 сентября парламент Грузии принял закон о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды" и изменении пола. Согласно этому новшеству, ЛГБТ-персонам запретили жениться и усыновлять детей, делать операции трансгендерного перехода и изменять пол в документах. В частности, депутаты также выступили против обсуждения тем о ЛГБТ+ людях в школах и медиа и организации фестивалей.

В последнее время в Грузии участились случаи убийства трансгендерных людей. В прошлом году во время ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси местные жители начали столпотворение, которые продлились несколько дней.

Что известно о Кесарии Абрамидзе

В 2014 году Кесария Абрамидзе сообщила, что совершила трансгендерный переход. Уже через четыре года она как модель и актриса представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International в Испании. За ее Instagram следило более 500 тысяч человек.

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