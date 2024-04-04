Самой татуированной маме Великобритании запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу. Фото

46-летняя жительница Уэльса Мелисса Слоун, имеющая на лице более 800 татуировок, рассказала о трудностях своей жизни. Из-за ее неординарной внешности и зависимости от рисунков на теле, мнение пользователей сети о британке разделилось.

Сама же Слоун называет себя "самой татуированной мамой Великобритании". Об этом сообщает Daily Star.

Мелисса увлеклась татуировками около десяти лет назад. Жительница Уэльса – мать семерых детей, однако пятеро из них не поддерживают с ней контакт из-за эпатажного образа.

Когда Слоун решила замаскировать свои тату с помощью макияжа, ее младшие дети призвали маму немедленно вернуть все, как было и отказались с ней разговаривать. Дело в том, что они никогда не видели мать без рисунков, ведь родились, когда Мелисса уже изменила свою внешность.

Однако вид Слоун стал причиной многих трудностей. Британка не работает уже 20 лет, ведь потенциальные работодатели не готовы рассматривать такую кандидатку на должность.

Мелисса даже предлагает чистить туалеты. Вопрос работы стал особенно острым, когда женщина узнала о заболевании своей 11-летней дочери Отом, из-за которой в будущем девочка может ослепнуть.

А недавно Слоун запретили посещать церковь, в частности, из-за тату распятия на лице. Большинство рисунков женщины были набиты ее партнером Люком, здоровье которого сейчас под угрозой.

Мелисса хотела помолиться за него, но ее выгнали из храма. Местный священник лично попросил Слоун покинуть помещение, добавив, что она пела "слишком громко". "Церковь должна открыть свои двери для всех, но меня оттуда выгнали. Я пела там с кучей людей, это было безумие", – прокомментировала она.

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