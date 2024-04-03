Фанат Мэрилин Монро заплатил $200 000, чтобы покоиться рядом со звездой

Технологический инвестор из Беверли-Хиллз по имени Энтони Джабин заплатил 195 тысяч долларов (около 7,5 миллиона гривен) за склеп рядом со своей любимой актрисой Мэрилин Монро. Он сказал, что всегда мечтал быть с голливудской красавицей.

Место рядом со знаменитостью 1950-х стало лотом на аукционе. Об этом сообщает BBC.

Помещение также расположено недалеко от склепа основателя Playboy Хью Хефнера, купившего хранилище рядом с Монро в 1992 году. Поклонники киноактрисы, умершей в 1962-м в возрасте 36 лет, регулярно навещают ее в Лос-Анджелесе, Калифорния. После смерти Монро она продолжает оставаться предметом увлечения для многих людей.

Ее личные вещи были проданы вместе с имуществом Хефнера на аукционе под названием "Иконы: Playboy, Хью Хефнер и Мэрилин Монро". Вместе со склепом Энтони Джабин также приобрел купальный костюм, когда-то принадлежавший актрисе, а также старую кровать Хефнера.

Среди других лотов, проданных на аукционе, было розовое шелковое платье Мэрилин, ушедшее с молотка за 325 тысяч долларов (12,5 миллиона гривен). Использованная помада Монро стоила 65 тысяч долларов (около 2,5 миллионов гривен).

Среди проданных вещей Хефнера – один из его фирменных пиджаков для курения, который приобрели за 13 тысяч долларов (полмиллиона гривен) в комплекте с парой тапочек, пижамой и трубкой для курения. Также были проданы картины, когда-то висевшие в штаб-квартире Playboy.

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