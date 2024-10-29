Самая высокая женщина в мире поразила своим костюмом на Хэллоуин: как выглядела Румейса Гелги, рост которой составляет более 215 см. Фото и видео

Уроженка Турции, которая 10 лет назад была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире, Румейса Гелги поразила своим оригинальным костюмом на Хэллоуин. 27-летняя девушка, рост которой составляет 215,16 сантиметров, решила перевоплотиться в Белоснежку.

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Как сообщает Guinness World Records, ранее рекордсменка уже сшила на заказ соответствующее платье, однако ей не хватало нескольких элементов, чтобы создать идеальный образ. В сказочном аутфите Румейса Гелти встретилась с детьми одной из начальных школ Америки.

"Итак, у меня было платье, у меня был бант, но не было плаща, красного плаща, который является важной частью костюма Белоснежки", – рассказала самая высокая женщина в мире.

Румейса Хелти вместе со своей мамой посетила магазин, где продается большое количество костюмов, чтобы найти последнюю деталь ее лука на Хэллоуин. Во время шопинга девушка примеряла несколько интересных шляп и масок, прежде чем в конце концов найти идеальный для себя аксессуар.

Вскоре уроженка Турции переоделась в желанный и идеальный образ Белоснежки, в котором отправилась на встречу с юными школьниками.

"Я очень взволнована. Я с нетерпением жду их реакции, когда они увидят меня. Пожалуй, я самая высокая Белоснежка, которую они когда-либо видели", – поделилась мыслями рекордсменка.

Дети с особой радостью фотографировались и обнимались с Хелти, а когда она поднялась с колесного кресла, были шокированы ее ростом. По словам одной из преподавательниц, во время общения со школьниками рекордсменка поделилась важным мнением о том, что всегда нужно оставаться собой.

Кроме почетного звания самой высокой женщины мира, Румейс Хелти имеет еще несколько рекордов, среди которых:

Самый длинный палец у живого человека (женщина) – 11,2 см

Самый широкий размах рук у живого человека (женщина) – 22,6 см.

Самые большие руки у живого человека (женщина) – правая рука 24,93 см и левая рука 24,26 см

Самая длинная спина у живого человека (женщина) – 59,90 см.

Уроженка Турции имеет синдром Вивера – генетическое заболевание, обуславливающее быстрый избыточный рост в течение всего периода развития, сочетающегося с аномалиями развития скелета и внутренних органов. Поэтому она может передвигаться только с помощью колесного кресла.

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