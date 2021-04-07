Самая красивая женщина в мире позировала в сексуальном бикини. Фото

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, позировала в соблазнительном купальнике на белоснежном пляже.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько соответствующих снимков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был короткий топ коричневого цвета и трусы с высокой посадкой. Свой образ Хадид дополнила вязаной панамой в желтую полоску, а также массивными украшениями на руках и шее.

В кадре модель смотрит на небо, подняв одну руку вверх. Она выглядит счастливой, демонстрируя на фото невероятную уверенность.

Поклонники оценили смелый наряд селебрити и в комментариях оставляют для нее много комплиментов.

Коротко о знаменитости:

В подростковом возрасте будущая звезда была довольно стеснительной и имела много комплексов по поводу своей внешности. Белла в своих интервью рассказывала, что довольно долго у нее был лишний вес, а также ей сильно не нравились ее брови. В 15 лет девушка решилась на ринопластику и начала красить волосы в темный цвет.

Одним из главных профессиональных достижений был контракт с компанией Victoria’s Secret. Хадид снялась в нескольких фотосессиях, а также дебютировала на показе Victoria’s Secret show в Париже с крыльями ангела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид позировала в откровенном купальнике. Знаменитость устроила себе фотосессию в ванной комнате. На ней темно-синий наряд на завязках, который выгодно подчеркнул грудь и стройные бедра. Также хорошо видно бронзовый загар на теле.