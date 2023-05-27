С подписями участников Евровидения-2023: группа Tvorchi выставила на аукцион флаг Украины, чтобы помочь детям. Фото
Украинская группа и представители нашей страны на Евровидении-2023, которое в этом году прошло в Ливерпуле, Tvorchi выставила на аукцион флаг с подписями участников песенного конкурса ради благой цели. Музыканты рассказали, что собранные средства будут переданы на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.
Данную новость бенд сообщил на своей официальной странице в Instagram. Он призвал фанатов помочь малышам, которые родились во время войны с пороками сердца. Также знаменитости показали, как выглядит украинcкое знамя с подписями звезд, участвовавших на Евровидении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В публикации говорится, что что свою подпись на флаге оставили вокалисты из Италии, Испании, Армении, Литвы, Франции, Германии, Норвегии, Португалии, Польши и Финляндии. Чтобы побороться за него, нужно задонатить 24 доллара на "Неравнодушные спасающие сердца детей" по ссылке, которую Tvorchi оставили в шапке профиля.
"Наш большой благотворительный сбор на инкубаторы для детских сердец подходит к концу, поэтому давайте приложим вместе максимум усилий. А мы вас поощряем. Розыгрыши продлятся всего 3 дня, до 28 мая включительно. Победителей выберем случайным методом, количество донатов не ограничено!", – написали звезды в личном блоге.
Кроме того, они разыграют личное поздравление и музыкальный сюрприз. Украинцы восхитились поступком своих любимцев, оставив множество реакций под постом. К слову, бенд Tvorchi, в который входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, заняли на Евровидении-2023 6 место с песней Heart of steel, написанной под впечатлением войны. А их номер назвали одним из самых стильных в этом году.
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