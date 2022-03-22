С первого дня войны. Вакарчук показал любимую игрушку сына, которая стала ему оберегом

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал любимую игрушку своего сына Ивана. Он отметил, что путешествует с "улыбающейся машинкой" по Украине, которая стала своеобразным оберегом для артиста.

Соответствующее фото Вакарчук опубликовал на личной странице в Instagram. Поклонники пожелали певцу здоровья и отметили, что он похож чем-то на игрушку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Любимая машинка моего любимого Ивана Святославовича. От Львова в Харьков. От Киева до Николаева. Всегда со мной", – написал он.

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В комментариях под постом, который собрал почти 17 тысяч лайков и более 200 комментариев, пользователи сети пожелали здоровья Вакарчуку и засыпали комплиментами.

"Берегите себя, вы удивительный", "Пусть Бог оберегает вашу семью, и особенно Ивана Святославовича", "Вы похожи", "А машинка действительно похожа на вас", "Вы – лучик позитива, посещающий наши любимые города!", "Святослав вы настоящий патриот Украины. Любим, ценим! Пусть Бог бережет вас", "Пусть Бог помогает, здоровья вам", – пишут люди.

Напомним, что Святослав Вакарчук регулярно посещает разные уголки страны и устраивает спонтанные концерты. К примеру, 22 февраля этого года группа "Океан Эльзы" выступили под открытым небом в центре Киева, а 10 марта Вакарчук спел на улице Приморской в Одессе возле символа города – памятника Дюку де Ришелье. Также музыкант устроил импровизированный концерт на вокзале Львова и в метро Харькова, где люди прячутся от бомбардировок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Святослав Вакарчук опубликовал рассказ вырвавшейся из блокады жительницы Мариуполя, которая утверждает, что города уже нет.

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