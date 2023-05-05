'С одним пакетом и на инвалидной коляске': муж Писанки вспомнил, как вывозил актрису под пулями за границу и узнал о ее болезни

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. Для родственников и фанатов артистки данная новость стала настоящим ударом, ведь мало кто знал о ее неизлечимой болезни. После начала полномасштабного вторжения муж знаменитости Игорь Исаков решил вывезти любимую за границу. После он узнал, что у Русланы диагностировали опухоль.

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Вдовец в программе ЖВЛ рассказал о самом сложном этапе в своей жизни. Предприниматель вспомнил, 24 февраля 2022 года они находились в Украине, но оставаться дома было опасно, так как боевые действия велись совсем рядом. Исаков волновался за артистку и ее маму, которая также болела раком. Игорь настоял отправить телеведущую в Германию. Тем временем он вместе с тещей уехали на запад Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Говорю: "Русь, смотри, мы не знаем, что здесь будет. У тебя сломана нога. Давай тебя отправим хоть куда-нибудь". Я ее уговорил, слава Богу, у нас были загранпаспорта с собой. Я сказал, что в Германию было бы неплохо, потому что там у Руси кум живет. И я повез Русю на границу с Румынией. Она уехала без вещей, с одним пакетиком, ходунками и на инвалидной коляске. Это было что-то страшное", – поделился мужчина.

Спустя некоторое время Писанка сообщила мужу страшную новость – у нее рак. Актриса до последнего сохраняла оптимистичный настрой и убеждала Игоря, что все обойдется. Исаков верил любимой, даже когда прочитал в документах, что болезнь неизлечима.

"Говорит: "Игорюша, не волнуйся. Все хорошо, но у меня опухоль. Врачи сказали, все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо". Я насколько поверил ее словам, что когда пришел документ с ее диагнозом для того, чтобы я мог поехать к ней, я читал, что это уже было паллиативное лечение , – рассказал Исаков.

Он продолжил – когда собирался ехать к ней, звезда отправила ему огромный список вещей. Писанка строила планы на будущее и просила взять из дома не только ее одежду, но и посуду, некоторую технику, парики. По приезду в Германию ситуация была критической, мужчина подстриг Руслану, но все еще надеялся, что произойдет чудо.

2 августа в немецком городе Кайзерслаутерн прошла церемония прощания с актрисой, тело которой кремировали еще 21 июля. Церемония прощания в Киеве состоялась 21 августа в Спасо-Преображенском соборе. Руслане было 56 лет.

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