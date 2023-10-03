'Русский военный корабль, иди...' Юрий Ткач с женой потролили российских туристов в Турции

Украинский актер Юрий Ткач с супругой потролили российских туристов в самолете. Возвращаясь с отдыха, Виктория Ткач позвонила любимому, который громко объяснил, что думает о террористическом государстве.

В это время россияне сидели неподалеку. Об этом Юрий Ткач рассказал в разговоре с журналистами "Ближче до зірок" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Виктория Ткач с дочерью Лизой отправились на отдых в Турцию осенью, однако насладиться им не смогли. Как выяснилось, в гостинице с украинцами проживали туристы из РФ.

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Юрий Ткач рассказал, что жена громко разговаривала по-украински, но с агрессией не столкнулась. Более того, во время обратной дороги она, заручившись поддержкой мужа, решила продемонстрировать россиянам, что они о них думают.

"Я ей говорю: "Все, солнышко. Ждем всей Украиной. Слава Украине! Смерть ворогам! Путин – х*йло. Русский военный корабль, иди на**й", – пересказал Ткач.

По словам юмориста, весь диалог проходил на громкой связи, поэтому граждане страны-агрессорки могли в полной мере почувствовать, насколько их презирают.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Ткач часто посещает военных, чтобы поддержать и развлечь их. В один из таких случаев воин обратился к актеру с необычной просьбой.

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