Руслана откровенно рассказала о попытках забеременеть и призналась, что с мужем спят отдельно

Популярная 48-летняя украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко) дала интервью, в котором откровенно рассказала, почему спит отдельно от своего мужа, музыкального продюсера Александра Ксенофонтова. По ее словам, у них в доме две спальни, потому что супруг "устал от нее". Но, несмотря на это, сейчас пару объединяют усилия стать родителями. Знаменитость уверяет, что "энергетически готова" к ребенку.

Соответствующие заявления она сделала в беседе с журналистами программы "ЖВЛ". Стоит напомнить, что певица в браке с Александром Ксенофонтовым с 1995 года, однако пара до сих пор не имеет детей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В 2015 году супруги построили два эко-дома, один из которых является огромной музыкальной студией, а в другом они проживают. Однако Руслана и Александр спят отдельно, поскольку, по словам певицы, она "индивидуалистка".

Видео дня

"Я вообще индивидуалистка и не люблю спать вдвоем. У нас отдельные комнаты. Я встаю ночью по сто раз попить чай с медом или вдохновение приходит. Он устал от меня", – сказала артистка.

Что касается интимной жизни, то Руслана призналась, что зачастую они отправляются в Карпаты, чтобы побыть наедине.

"Романтика у нас не дома и все это знают. Все супруги знают, что дома уже не то. Но, как только ты куда-то выбрался, хочется. Хоть в машине. Это работает. Мы всегда выезжали для этого в Карпаты, очень хотелось именно этого драйва. И я скажу, что Карпаты гиперсексуальные", – призналась певица.

Сейчас супруги направили свои силы на то, чтобы стать родителями. Еще в 2021 году на шоу "Маскарад", в котором Руслана принимала участие в костюме Мавки, она намекнула на внутреннюю готовность стать мамой.

Артистка призналась, что ее супруг не в восторге от того, что она публично подняла эту тему.

"Мой Саша не очень счастлив от того, что я подняла эту тему. Когда я ему сказала: "Саш представляешь, мы с тобой так хотим, но просто у нас не получалось, по всякому". Истощенность организма сильная. Если ты очень истощен, то тебе природа не даст забеременеть. Она (природа. – Ред.) прекрасно понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для ребенка", – рассказала знаменитость.

Певица поделилась секретом с девушками, которые хотят решиться на эко-процедуры, отметив, что нужно иметь желание завести детей.

"Я бы хотела поделиться секретом, если девушки хотят пойти на эко-протоколы или другие какие-то моменты, главное сказать себе, что ты хочешь иметь ребенка", – подчеркнула она.

Кроме того, Руслана уверяет, что начала откровенно говорить на эту тему, поскольку не понимает людей, которые безосновательно отказываются от будущих наследников. А вот сама артистка не боится рожать после 45 лет, уверяя, что энергетически чувствует будущего малыша.

Коротко о знаменитости:

Руслана (Руслана Лыжичко) – 48-летняя украинская певица родом из Львова. Представляла Украину на Евровидении в 2004 году и одержала победу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Руслана объяснила свой намек на беременность в одном из эфиров телевидения, заявив, что это ее самая большая мечта, над которой она работает.